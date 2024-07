Rios Milan, un fattore COMPLICA il suo arrivo in rossonero: può SPUNTARLA la Fiorentina! Le ultime sul centrocampista

Tra i profili sondati dal calciomercato Milan per il colpo a centrocampo c’è anche Richard Rios. Il 24enne del Palmeiras è stato tra i migliori giocatori dell’ultima Copa America con la Colombia ed ha attirato su di sé le attenzioni dei rossoneri, oltre che quelle della Fiorentina.

Come sottolinea Calciomercato.com c’è però un fattore che rende parecchio complicato un suo possibile arrivo in rossonero: ovvero il fatto che il calciatore non ha il passaporto comunitario. Il diavolo ha un solo slot da extracomunitario, che potrebbe essere occupato da Emerson Royal.