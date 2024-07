Rinnovo Theo Hernandez, il Milan prepara l’OFFERTA! Le CIFRE che ha in mente Furlani: i dettagli della proposta per il terzino

Se per il mercato Milan in entrata si fa un po’ di fatica a chiudere alcune trattativa già avviate da tempo, le parole pronunciate ieri da Giorgio Furlani a Bloomberg Tv hanno fatto tirare un sospiro di sollievo ai tifosi milanisti sulla permanenza di Maignan e Theo Hernandez, almeno per la prossima stagione: ora si può dunque pensare al rinnovo.

Stando a quanto riferisce Calciomercato.com, l’amministratore delegato rossonero si confronterà con gli agenti del terzino francese al rientro dalla tournée americana e, in quell’occasione, presenterà la propria offerta per il prolungamento di contratto. È pronto a mettere sul tavolo un’offerta da 6 milioni più 500 mila euro di bonus. Una proposta non troppo lontana rispetto alla richiesta del francese da circa 8 milioni di euro. Da Casa Milan filtra un cauto ottimismo di arrivare a dama.