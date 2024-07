Mercato Milan, PROBLEMI per Fofana: i rossoneri RIALLACCIANO i contatti con quel vecchio obiettivo! Sondaggi in corso

Mercato Milan, PROBLEMI per Fofana: i rossoneri RIALLACCIANO i contatti con quel vecchio obiettivo! Sondaggi per il centrocampista

Tra le priorità del mercato Milan c’è quella di comprare un nuovo centrocampista centrale, possibilmente con caratteristiche difensive: da mesi il favorito è Youssouf Fofana ma la trattativa col Monaco ha subito una frenata per alcuni problemi nel trovare l’intesa economica. Così i rossoneri tornano su un ex obiettivo per il centrocampo, con il quale sono stati riallacciati i contatti: si tratta di Javi Guerra del Valencia. A parlarne è Orazio Accomando.

DETTAGLI – «Milan, nuovo sondaggio per Javi Guerra del Valencia, viste le complicazioni dell’operazione Fofana. Al momento i rossoneri hanno chiesto informazioni al club spagnolo e all’entourage del giocatore per conoscere e valutare le richieste economiche».