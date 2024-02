Sanremo 2024, dopo Ibrahimovic è il turno dell’obiettivo di mercato Buongiorno: il difensore è presente all’Ariston – FOTO

Sanremo 2024, dopo Ibrahimovic è il turno dell’obiettivo di mercato Buongiorno: il difensore è presente all’Ariston. La FOTO

Dopo Ibrahimovic, grande ospite della prima serata del Festival di Sanremo, nella seconda è presente il difensore, obiettivo del calciomercato rossonero, Alessandro Buongiorno.

Come ritratto dalla foto il giocatore si trova in seconda fila all’Ariston per assistere allo spettacolo offerto dai cantanti in gara.