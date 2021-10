Sabatini: «Anche Deschamps si è accorto di Theo Hernandez»

Per Sandro Sabatini era alquanto singolare la decisione di Deschamps di non convocare Theo Hernandez con la Francia: il CT si è ravveduto

Sandro Sabatini, in collegamento durante il TG di Sport Mediaset, ha parlato in questo modo di Theo Hernandez, in goal ieri con la Francia:

«Theo Hernandez è fortissimo, e ora se ne è accorto anche Deschamps che ha iniziato a convocarlo nella Francia e a farlo giocare. Questo cambio di modulo dei transalpini può favorirlo. È un peccato non averlo visto agli Europei dato che gli sono stati preferiti il fratello Lucas e poi Digne, che in Italia non ha lasciato un ottimo ricordo. Se Theo è diventato quello che è, deve ringraziare il Milan e, soprattutto, Paolo Maldini, che come ricorderete lo prelevò dal Real Madrid per 20 milioni di euro nell’estate 2019. Nonostante la pandemia, Hernandez è uno di quei giocatori che ha accresciuto il suo valore. Infatti ora vale 50 milioni. Per ora per lui non ci sono problemi di contratto perché il suo accordo con il Milan scade nel 2024, c’è tutto il tempo».