San Siro, Salvini: «Venga riconosciuto come patrimonio dell’Unesco»

Matteo Salvini, leader della Lega, ha parlato del nuovo stadio di Inter e Milan concentrandosi anche su San Siro. Le sue parole riportate da Calcio&Finanza.

SAN SIRO-UNESCO – «Per quanto riguarda l’attuale Meazza, da considerarsi come uno dei simboli indiscussi della nostra città e della storia del calcio, chiediamo un impegno perché possa essere riconosciuto quale bene dell’Unesco, così da mantenerlo valorizzandone al massimo le potenzialità e consentendone un efficiente uso per 365 giorni all’anno quale luogo per manifestazioni sportive, musicali e grandi eventi. Milano è l’unica città italiana capoluogo di regione che nei prossimi vent’anni aumenterà in modo significativo la popolazione superando il milione e mezzo di abitanti».