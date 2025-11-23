Connect with us

San Siro, importante dettaglio in vista della stracittadina di questa sera: c'entra il manto erboso, è successo in settimana

Allegri carico ma rilassato prima del derby: «Non fatemi fare le 15 a chiacchierare, ho da mangiare!» La vigilia a Milanello tra sorrisi e leggerezza

Inter Milan LIVE: Rabiot torna dal primo minuto, c'è Estupinan a sinistra

Derby, la storia in panchina: Allegri e Chivu si sfideranno ma chi sono i veterani? Nereo Rocco leader con 25 stracittadine

MN24 - Infortunate Milan Femminile: il punto sulle giocatrici ancora non a disposizione di Bakker

San Siro, la stracittadina di questa sera tra Inter e Milan si giocherà su un manto erboso completamente rinnovato in settimana

Il Derby della Madonnina di questa sera non sarà solo una sfida di classifica e di cuore, ma anche l’occasione per inaugurare un terreno di gioco completamente rinnovato a San Siro.

All’inizio di questa settimana, infatti, lo stadio ha visto la posa di un manto erboso nuovo di zecca, preparato appositamente per ospitare al meglio una delle gare più sentite dell’anno. La decisione di un rinnovamento completo del campo sottolinea l’importanza data alla qualità del gioco.

Il nuovo tappeto verde sarà il palcoscenico su cui Inter e Milan si contenderanno i tre punti, garantendo condizioni ottimali per gli atleti. Un elemento in più che aumenta l’attesa per lo spettacolo che le due squadre sono pronte a offrire.

image 58

