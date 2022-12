San Siro, ecco quanto costa l’affitto per Milan e Inter: i dati degli ultimi 7 anni

Secondo un report di Calcio&Finanza, Milan e Inter hanno versato circa 57.5 milioni di euro per per l’affitto di San Siro

Un interessante report di Calcio&Finanza riporta il costo dell’affitto di San Siro per Milan e Inter negli ultimi 7 anni.

Dal 2015 ad oggi infatti, i club hanno versato circa 57.5 milioni di euro on una media di circa 8 milioni per Inter e Milan in ogni stagione. Lo scorso anno il Milan ha versato 4,310 milioni di euro, mentre l’Inter 4,252 milioni di euro.