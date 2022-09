Sampdoria Milan, la moviola: primo giallo per Leao severo

Ecco la moviola della Gazzetta dello Sport per il match di ieri sera tra Sampdoria e Milan. Il giudizio degli esperti

Lascia tanti strascichi di polemiche il match tra Sampdoria e Milan. Ecco la moviola della Gazzetta dello Sport sul match di Marassi.

Gazzetta dello Sport – Primo giallo per Leao (sbracciata a Ferrari) ritenuto eccessivo. Decisione che pesa poi a inizio ripresa, dove il portoghese riceve il secondo cartellino per gioco pericoloso a grave rischio di infortunare un avversario. Giusto annullare il gol di De Ketelaere per fuorigioco attivo di Giroud, così come è sacrosanto il rigore per il Milan per mani di Villar. Proteste Samp sul finale per un contatto Sabiri-Kjaer in area, Fabbri lascia correre ed il Var conferma la sua sensazione da campo.