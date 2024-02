Samardzic Milan: il Napoli pensa a lui per il dopo Zielinski, tutti i dettagli

Zielinski saluterà il Napoli a fine stagione. Per sostituirlo il club partenopeo pensa a Samardzic, accostato anche al calciomercato Milan

Il Napoli è a conoscenza da mesi dell’addio di Zielinski, destinato ad andare all’ Inter, e per questo sta battendo diverse piste, in Italia e all’estero per sostituirlo.

In tal senso come riportato da Calciomercato.com il preferito resta Samardzic, accostato anche al calciomercato Milan e alla Juventus, che non è uscito dai radar nonostante la trattativa fallita con l’Udinese nel mercato di gennaio.