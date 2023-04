Salernitana Inter 1-1: Candreva riprende i nerazzurri nel finale

Si è concluso il primo anticipo della ventinovesima giornata di Serie A tra Salernitana ed Inter. Il risultato

L‘Inter frena ancora. Dopo tre sconfitte di fila in Serie A, i nerazzurri non vanno oltre l’1-1 in casa della Salernitana. Non basta un gol di Gosens in avvio di match, la squadra di Inzaghi si fa riprendere nel finale dall’ex Antonio Candreva.

Con questo pareggio l’Inter aggancia il Milan, impegnato alle 21:00 contro l’Empoli, al terzo posto con 51 punti in classifica.