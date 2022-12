Il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha parlato al governo del tema nuovo stadio. Le sue dichiarazioni riportate da Il Fatto Quotidiano

«Il mio principale obiettivo è far rispettare le regole. Il dibattito pubblico ha dato alcune indicazioni e io credo che l’interesse pubblico in questo momento possa essere confermato- Diverso sarebbe se ci fosse un vincolo. A quel punto è chiaro che le squadre o farebbero buon viso a cattivo gioco e starebbero a San Siro o andrebbero a Sesto, ma a questo punto io non sarei più in grado di impormi.»