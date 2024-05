Angelozzi senza giri di parole: «Questo calciatore mi ricorda Rijkaard ai tempi del Milan». Le parole del dirigente del Frosinone

Su TvPlay, Guido Angelozzi ha parlato di Barrenechea comparandolo all’ex calciatore del Milan Rijkaard.

ANGELOZZI – «Soulé e Barrenechea? Per me possono stare nella rosa dei bianconeri senza dubbio, entrambi hanno tantissima qualità. Personalmente sono innamorato di Barrenechea, mi ricorda Rijkaard ai tempi del Milan. Il loro futuro? Non sta a me dirlo, la Juve gestirà al meglio la loro situazione».