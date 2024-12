Scudetto Milan, Hernanes sorprende: sulla lotta al tricolore l’ha detto veramente!

Scudetto Milan, Hernanes, ex centrocampista della Juve tra le altre, ha analizzato la lotta al tricolore in Serie A: le dichiarazioni

Intervistato in esclusiva da Juventusnews24, Hernanes non ha menzionato il Milan tra le squadre in lotta per lo scudetto:

Parlando della rosa generale, la Juventus dovrebbe puntare semplicemente a entrare in Champions League o a qualcosa di più?

«La Juventus sta vivendo un anno di ricostruzione. L’obiettivo principale dev’essere quello di centrare la qualificazione in Champions League e di fare bene in Europa. Bisogna avere pazienza perché i ragazzi sono molto giovani».

