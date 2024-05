Taarabt al veleno: «Lui? Il peggior allenatore mai avuto, un disastro. Sembrava un attore». Le parole dell’ex Milan

L’ex calciatore del Milan Taarabt è intervenuto a La Gazzetta dello Sport per analizzare il suo ex allenatore ai tempi del Genoa, Ballardini.

PAROLE – «Ballardini? E’ stato il peggior allenatore mai avuto. Un disastro! In allenamento zero intensità, niente di niente. Con quegli occhiali scuri mi chiedevo se fosse un tecnico o un attore. Quando inizia una stagione viene mandato via dopo tre mesi. Esperto nel salvare le squadre? È vero, anche al Genoa mi stupiva perché battevamo la Lazio ma in allenamento non facevamo niente. Forse è fortunato, non so…».