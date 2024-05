Nuovo allenatore Milan, ecco quando arriverà la decisione UFFICIALE: Conceicao e Fonseca i nomi in pole. Le ultime

È ormai il tema in casa Milan da un paio di settimane ed è destinato a rimanerlo nelle prossime settimane. Come riportato da Daniele Longo, la decisione arriverà solamente dopo la fine della stagione.

Ibrahimovic e Furlani sono al lavoro per decidere tra Conceicao e Fonseca anche se rimangono vive altre candidature come quella di Sarri. Poi bisognerà anche discutere con Pioli per quanto riguarda la sua buonuscita.