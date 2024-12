Leao Milan, lui l’uomo chiave contro la Stella Rossa: aneddoto con Fonseca, cosa gli ha detto a Milanello

Leao Milan, il portoghese uomo chiave della sfida di questa sera contro la Stella Rossa a San Siro: retroscena con Fonseca

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, in assenza di Christian Pulisic, fuori per un problema al polpaccio, Paulo Fonseca, tecnico del Milan, punterà tutto su Rafael Leao per la sfida di questa sera a San Siro contro la Stella Rossa.

Il portoghese, che agirà con Morata in avanti, dovrà cercare il secondo gol dell’annata in Champions League e il quinto totale nella competizione. Fonseca si fida di lui.

