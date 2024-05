Costacurta ricorda Milan 1994: «All’inizio c’erano critiche per Capello». E poi SVELA quel retroscena nello spogliatoio. Le parole

Per commentare ‘Milan 1994’, il documentario di Sky sui rossoneri è intervenuto Costacurta analizzando alcuni retroscena.

PAROLE – «Sarebbe da fare una puntata solo su Savicevic, ma anche su Boban. Era un periodo difficile per loro, era incredibile come riuscissero a superare i problemi tra le loro nazioni. Da dove partire per raccontare questa impresa meravigliosa? La società è il punto di partenza, tutta la storia del Milan parte dall’86, quando arriva Berlusconi. Per noi fu un cambio di mentalità. Sono passati tanti giocatori, ma la società ha aiutato a vincere tanto. Su Berlusconi in politica? Io l’ho vissuto abbastanza serenamente, in quel periodo stavo organizzando il mio primo matrimonio.

Capello? All’inizio del 94 c’erano critiche verso di lui, perché avevamo perso delle Coppe europee. Lui veniva additato come colui che non riusciva a vincere le coppe europee. Il capolavoro che fa per la finale è un qualcosa che deve rimanere negli annali. Capello, non per tutte le stagioni al Milan, ma quando si entrava nel tunnel prima della partita voleva stare sempre dietro al numero 8, per scaramanzia. Ogni tanto per scherzare mi mettevo tra lui e l’8 e prendevo degli schiaffoni sul coppino».