Sala, dopo il rinnovo arriva l’ulteriore premio per il centrocampista: la decisione di Allegri dopo l’infortunio di Fofana

Sala, il centrocampista della Primavera convocato per la Coppa Italia. Fresco di rinnovo, entra nel Progetto Milan Futuro

Massimiliano Allegri deve fare i conti con un’assenza pesante in vista della sfida di Coppa Italia contro la Lazio: il centrocampista francese Youssouf Fofana sarà costretto ai box. L’ex Monaco aveva avvertito un problema muscolare proprio nel corso dell’ultimo turno di campionato, sempre disputato contro la formazione biancoceleste, e non sarà disponibile per la gara secca dell’Olimpico.

Allegri convoca Sala al posto di Fofana

A fronte di questa defezione, il tecnico livornese ha deciso di promuovere un talento del vivaio: è stato infatti convocato al posto di Fofana il centrocampista classe 2007 Emanuele Sala. Per il giovane canterano rossonero si tratta di una settimana da ricordare.

Pochi giorni fa, Sala era stato infatti premiato con il rinnovo del suo accordo con il club, a testimonianza della grande fiducia che il Milan ripone nelle sue potenzialità. Il club ha comunicato l’estensione del contratto con la seguente nota ufficiale: «AC Milan è lieto di annunciare il prolungamento del contratto di Emanuele Sala. Il centrocampista, classe 2007 e da dodici stagioni in rossonero, continuerà a far parte del Progetto Milan Futuro, un’iniziativa dedicata alla crescita e allo sviluppo dei giovani talenti».

La convocazione in prima squadra per una gara di Coppa Italia così importante rappresenta un ulteriore tassello nel suo percorso di crescita e una grande opportunità per assaporare l’aria del calcio che conta, sotto la guida di un allenatore esperto come Allegri.

