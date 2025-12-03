Infortunio Fofana, come sta realmente il francese? Piano rientro già stabilito, tutti i dettagli

Infortunio Fofana, stop forzato per il francese: obiettivo Milan-Sassuolo per il rientro. L’importanza della gestione fisica

La squadra rossonera deve fare i conti con un nuovo stop forzato che riguarda il centrocampista Youssouf Fofana. Come riportato dal giornalista Luca Bianchin su Gazzetta.it, il giocatore ha accusato un problema all’adduttore che lo costringerà a rimanere fuori dai campi per un periodo imprecisato.

Questa noia fisica è particolarmente sgradita in un momento della stagione già caratterizzato da un calendario intenso e dalla necessità di turnover, soprattutto in vista dell’impegno di Coppa Italia. La notizia più rilevante, secondo Bianchin, è che Fofana salterà sicuramente anche la prossima partita di campionato che vedrà il Milan impegnato in trasferta a Torino lunedì.

Infortunio Fofana, stabilito il piano di rientro

La speranza e l’obiettivo dello staff medico e tecnico del Milan sono ora concentrati sul recupero del centrocampista per la sfida casalinga contro il Sassuolo, in programma il 14 dicembre. La gestione fisica dei giocatori è cruciale in questa fase e il Milan non vuole correre rischi inutili con un muscolo delicato come l’adduttore.

L’assenza di Fofana aggiunge un’ulteriore variabile alle scelte di Massimiliano Allegri, il quale dovrà bilanciare l’impiego dei suoi centrocampisti, in particolare del prezioso Luka Modric, che necessita di essere dosato in questo periodo di tour de force. Il Milan proverà a minimizzare l’impatto di questa assenza per mantenere alta la lucidità e la performance in campo, aspettando il via libera per il rientro di Fofana.

QUOTE LAZIO MILAN – Continua il cammino in Coppa Italia per i rossoneri, chiamati a superare la Lazio e centrare la qualificazione ai quarti di finale.

La quota OVER 0.5 (almeno un gol nel match) è data a 8.00 su SNAI grazie alla super quota maggiorata offerta ai nuovi clienti tramite link.

La stessa giocata è quotata 1.04 su Goldbet e su Lottomatica.