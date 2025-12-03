Fofana out per Lazio Milan: lo ha annunciato Allegri! Le condizioni. Segui le ultimissime sui rossoneri

Continuano le problematiche legate agli infortuni in casa Milan, nonostante il gradito recupero di una pedina fondamentale. Il tecnico Massimiliano Allegri, nell’intervista concessa a SportMediaset alla vigilia dell’ottavo di finale di Coppa Italia contro la Lazio, ha fatto il punto sugli indisponibili, svelando che Youssouf Fofana non prenderà parte alla trasferta romana.

L’Assenza di Fofana: Il Centrocampo Rossonero si Accorcia

“Pulisic è a disposizione, Fofana no e speriamo di averlo col Sassuolo. Athekame no, Gimenez anche e sta lavorando per il rientro: ho bisogno di tutti i giocatori ed è importante che tutti siano a disposizione,” ha dichiarato Allegri, il pragmatico allenatore livornese tornato a guidare il Diavolo.

Secondo quanto appreso dalla redazione di MilanNews24.com, l’ex Monaco sarà assente a causa di un leggero fastidio muscolare. Il centrocampista francese, elemento di dinamismo e qualità, salterà non solo la sfida di Coppa Italiacontro i biancocelesti, ma anche l’impegno di campionato di lunedì 8 dicembre contro il Torino. Lo staff medico sta lavorando intensamente per garantirne il rientro in occasione della gara del 14 dicembre contro il Sassuolo.

L’assenza di Fofana (e degli infortunati di lungo corso come Athekame e Gimenez) rappresenta un problema per il Milan, che si ritrova con la coperta corta in mezzo al campo. Questo scenario costringe Allegri a limitare ulteriormente il turnover, nonostante l’impegno ravvicinato.

Allegri e Tare Guardano al Futuro: Spazio al Giovane Sala

L’esigenza di Massimiliano Allegri di avere “tutti i giocatori” a disposizione è legata all’importanza delle rotazioni, soprattutto nelle fasi calde della stagione: “Più andiamo avanti, più sono importanti le sostituzioni.”

Per sopperire all’assenza di Fofana, il Milan ha deciso di convocare il giovane Sala dal Milan Futuro (o Primavera). Questa mossa è in linea con la filosofia del club, sostenuta anche dal nuovo Direttore Sportivo Igli Tare, l’abile dirigente albanese, di valorizzare i talenti interni e di integrare i giovani più promettenti nella prima squadra. Il centrocampo del club meneghino avrà bisogno di energia fresca e l’inserimento di Sala offre un’opportunità di crescita per il ragazzo e un’opzione in più per il tecnico.

