Saelemaekers a Sky: «Dobbiamo avere la giusta mentalità. Che siano vittorie o sconfitte, vanno dimenticate»

4 secondi ago

Saelemaekers

Saelemaekers ai microfoni di Sky Sport ha rilasciato alcune dichiarazioni nel prepartita di Torino Milan

Alexis Saelemaekers nel prepartita di Torino-Milan è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per presentare la sfida. Queste le sue parole:

UN CAMPO DIFFICILE «Sappiamo che non è mai facile, sarà una partita molto difficile per noi, dobbiamo continuare con la giusta mentalità come abbiamo fatto vedere ultimamente in Serie A. Vanno presi i tre punti che sono importanti».

LAZIO-MILAN 1-0«Che sia una vittoria o una sconfitta è importante dimenticare subito la partita precedente, per noi è già il passato».

SU NKUNKU«Sappiamo che Christo è un giocatore incredibile, speriamo per lui che oggi possa fare il primo gol, così che possa prendere più fiducia, per noi è importante aiutarlo».

