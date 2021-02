Saelemaekers sotto tono: il belga vive una fase di involuzione

Saelemaekers sembra essere rimasto allo scorso anno: il suo 2021 finora è stato caratterizzato da tanta confusione nelle scelte

Alexis Salemaekers non sta vivendo un grande momento di forma. L’esterno è apparso nervoso e non più atleticamente dominante come nei mesi precedenti. L’equilibratore del Milan è incappato in quella fase di down che spesso capita a calciatori giovanissimo come lui.

LA FIDUCIA DI PIOLI – Pioli si fida comunque di lui ed è pronto a rilanciarlo, dopo la panchina di giovedì con la Stella Rossa, nella fondamentale trasferta di Roma. Sotto i consigli di papà Ibra, Saelemaekers vuole mettersi alle spalle il periodo buio.