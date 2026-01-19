News
Saelemaekers in dubbio, a rischio per Roma Milan: Allegri ha già due soluzioni in mente
Saelemaekers potrebbe saltare il match tra Roma e Milan in programma domenica, Allegri studia già le possibile alternative
In vista del big match contro la Roma, una nube di incertezza avvolge Milanello. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il Milan potrebbe dover fare a meno di Alexis Saelemaekers. L’esterno belga, noto per la sua duttilità tattica e lo spirito di sacrificio che lo rende un equilibratore fondamentale sulla corsia laterale, è attualmente in forte dubbio a causa di problemi fisici che verranno valutati meglio nelle prossime ore.
Sebbene una decisione definitiva verrà presa solo nei prossimi giorni, l’eventuale forfait dell’ex Bologna costringerebbe lo staff tecnico a ridisegnare la catena di destra.
L’emergenza sulla fascia: le mosse del Diavolo
In caso di assenza del belga, il tecnico Massimiliano Allegri — allenatore livornese famoso per la sua gestione pragmatica delle risorse e la grande attenzione alla fase difensiva — si troverebbe davanti a un bivio tattico. Le soluzioni attualmente al vaglio del mister del Diavolo sono principalmente due, con caratteristiche opposte.
- L’adattamento di Loftus-Cheek: La prima opzione porta al nome di Ruben Loftus-Cheek, centrocampista inglese straripante dal punto di vista fisico e dotato di una falcata potente. Sebbene il suo habitat naturale sia la zona centrale del campo o la trequarti, Allegri potrebbe decidere di spostarlo sulla fascia per garantire maggiore fisicità e copertura contro le incursioni giallorosse.
- La scommessa Athekame: La seconda via è rappresentata da Nils Athekame, promettente laterale svizzero arrivato in estate per dare respiro ai titolari. A differenza di Loftus-Cheek, Athekame è un’alternativa di ruolo naturale, capace di garantire spinta costante e cross dal fondo, sebbene pecchi ancora della necessaria esperienza in sfide di cartello come quella contro i capitolini.
Verso il big match dell’Olimpico
La preparazione dei meneghini prosegue con intensità, ma l’incognita Saelemaekers pesa sulle rotazioni dei rossoneri. Perdere un elemento capace di ricoprire più ruoli proprio contro una diretta concorrente per la zona Champions League rappresenterebbe un ostacolo non da poco per la formazione milanese.