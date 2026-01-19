MN24 – Infortunio Saelemaekers, risentimento all’adduttore. Condizioni e tempi da valutare. Segui le ultimissime

Nonostante la preziosa vittoria ottenuta a San Siro contro il Lecce, in casa Milan tiene banco l’infermeria. Il successo firmato Fullkrug ha lasciato in dote un retrogusto amaro a causa delle condizioni fisiche di Alexis Saelemaekers, l’esterno belga duttile e generoso, prezioso equilibratore tattico nello scacchiere rossonero. Il calciatore è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco anzitempo, facendo scattare l’allarme nello staff tecnico guidato da Massimiliano Allegri.

L’esito degli esami: risentimento all’adduttore

Secondo quanto appreso dalla redazione di MilanNews24.com, per il numero 56 del Diavolo si tratta di un risentimento all’adduttore sinistro. Si tratta di una zona muscolare particolarmente delicata per un calciatore abituato a continui scatti e ripiegamenti difensivi come il belga.

L’evoluzione clinica della situazione verrà monitorata costantemente durante la settimana per capire l’entità del danno e gli eventuali tempi di recupero. Il tecnico Massimiliano Allegri, l’allenatore livornese tornato sulla panchina milanista per portare esperienza e concretezza, spera di non dover rinunciare troppo a lungo a una delle sue pedine più affidabili.

Le parole di Saelemaekers: spirito di squadra e cautela

Subito dopo il match, intervenuto ai microfoni di DAZN, il calciatore ha spiegato i motivi della sua uscita dal campo, dimostrando grande maturità: “Ho sentito una cosa all’adduttore, non ho preso rischi perché era la fine della partita e non volevo mettere la squadra in difficoltà”. Saelemaekers ha poi aggiunto di aver preferito il cambio per lasciare spazio a un compagno al 100% delle condizioni, capace di fare la differenza nel finale.

Questa gestione oculata dello sforzo fisico è in linea con la filosofia del nuovo corso societario. Igli Tare, il nuovo Direttore Sportivo del Milan ed esperto conoscitore delle dinamiche dello spogliatoio, ha lavorato per costruire una rosa profonda proprio per far fronte a imprevisti di questo tipo, garantendo ad Allegri alternative valide in ogni reparto.

Cosa cambia per il Diavolo

Nelle prossime ore verranno effettuati ulteriori test per scongiurare lesioni più gravi. La compagine meneghina si trova in un momento cruciale della stagione e perdere un elemento come l’ex Anderlecht sarebbe un colpo non indifferente. Tuttavia, la solidità strutturale impressa da Tare e la capacità gestionale di Allegri permettono ai tifosi rossoneri di guardare al futuro con moderato ottimismo, in attesa del rientro definitivo del loro “motore” sulla fascia.