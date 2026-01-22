Saelemaekers, Roma Milan si avvicina: gli aggiornamenti sulle sue condizioni. C’è una giornata decisiva

Saelemaekers ieri si è allenato a parte, il suo obiettivo è quello di essere a disposizione domenica per Roma Milan. Le ultime sulle condizioni

Il countdown verso la prossima sfida di campionato è ufficialmente iniziato, ma in casa Milan l’attenzione dello staff tecnico è focalizzata quasi interamente sulle condizioni dell’infermeria. Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, tiene banco il recupero di Alexis Saelemaekers, pedina tattica fondamentale per gli equilibri della formazione guidata da Max Allegri.

Il report da Milanello: allenamento differenziato

Anche nella sessione di oggi, l’esterno belga dovrebbe svolgere un allenamento personalizzato. Il giocatore, noto per la sua duttilità e per la capacità di coprire più ruoli sia sulla fascia destra che, all’occorrenza, su quella mancina, sta seguendo una tabella di marcia specifica per smaltire i recenti acciacchi fisici.

Domani la giornata della verità

Se oggi il lavoro sarà individuale, la giornata di domani è già stata cerchiata in rosso come il vero spartiacque. Sarà infatti durante la seduta di rifinitura che si capirà qualcosa in più sull’effettivo impiego del calciatore nel big match contro la Roma. Solo se Saelemaekers riuscirà a forzare i ritmi e a rientrare parzialmente in gruppo, potrà sperare in una convocazione per la trasferta capitolina.

L’importanza del “Diavolo” in vista dell’Olimpico

Per i rossoneri, recuperare l’ex Bologna significherebbe disporre di un’alternativa di lusso a gara in corso o di un equilibratore tattico necessario per arginare le folate giallorosse. Il Diavolo ha bisogno di tutta la sua rosa per affrontare un impegno così probante, dove l’intensità atletica farà la differenza.

In caso di forfait, i milanisti dovranno ridisegnare la corsia esterna, pesando con attenzione le energie in vista dei prossimi impegni ravvicinati tra campionato ed Europa. Le prossime 24 ore scioglieranno gli ultimi dubbi: il popolo rossonero attende con ansia segnali positivi dal campo.