 Saelemaekers rinnova, esultano i tifosi del Milan e non solo
Connect with us

News

Saelemaekers rinnova, esultano i tifosi del Milan e non solo: commenti speciali sotto il post, uno fa sognare

Published

2 ore ago

on

By

Saelemaekers

Saelemaekers prolunga il suo contratto con il Milan, compagni ed ex festeggiano il calciatore belga nei commenti social

Da lunedì è ufficiale, Alexis Saelemaekers ha rinnovato con il Milan fino al 30 giugno 2031, una notizia accolta con grande entusiasmo dal calciatore rossonero, dai tifosi milanisti e non solo. Infatti nei commenti del post pubblicato dal club spuntano quelli di alcuni personaggi speciali.

Attuali compagni del Milan o ex calciatori che hanno condiviso esperienze con la maglia del Diavolo insieme al belga. Theo Hernandez, Davide Calabria, Samuele Ricci, Rafael Leao, Oliver Giroud, Sandro Tonali e Fikayo Tomori.

«Meritatoo fratello», questo il commento del centrocampista classe 2000 che ha scatenato l’entusiasmo dei tifosi, che ancora sperano nel rientro dell’ex.

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.