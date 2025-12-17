Saelemaekers rinnova, esultano i tifosi del Milan e non solo: commenti speciali sotto il post, uno fa sognare

Saelemaekers prolunga il suo contratto con il Milan, compagni ed ex festeggiano il calciatore belga nei commenti social

Da lunedì è ufficiale, Alexis Saelemaekers ha rinnovato con il Milan fino al 30 giugno 2031, una notizia accolta con grande entusiasmo dal calciatore rossonero, dai tifosi milanisti e non solo. Infatti nei commenti del post pubblicato dal club spuntano quelli di alcuni personaggi speciali.

Attuali compagni del Milan o ex calciatori che hanno condiviso esperienze con la maglia del Diavolo insieme al belga. Theo Hernandez, Davide Calabria, Samuele Ricci, Rafael Leao, Oliver Giroud, Sandro Tonali e Fikayo Tomori.

«Meritatoo fratello», questo il commento del centrocampista classe 2000 che ha scatenato l’entusiasmo dei tifosi, che ancora sperano nel rientro dell’ex.