 Rinnovo Saelemaekers, bellissimo messaggio social - FOTO
Rinnovo Saelemaekers, bellissimo messaggio social del belga: «Sono tornato a casa mia» – FOTO

18 minuti ago

Rinnovo Saelemaekers, dopo l’ufficialità odierna l’esterno belga ha espresso tutta la propria soddisfazione sui social

Nel pomeriggio odierno, il Milan ha formalizzato un importante rinnovo contrattuale: Alexis Saelemaekers prolunga il suo legame con il club rossonero fino al 30 giugno 2031. Il nuovo accordo entrerà in vigore a partire dal 1° luglio 2026.

Il rinnovo a lunghissimo termine testimonia la fiducia del club nel versatile esterno belga, che ha espresso tutta la sua gioia e gratitudine con un toccante post sul suo profilo Instagram.

Rinnovo Saelemaekers, il messaggio del belga

Saelemaekers ha ripercorso la sua esperienza, compresi i momenti di prestito, definendo il Milan come la sua vera casa:

Rossoneri, oggi è uno di quei giorni che ti fanno fermare un attimo e guardarti indietro con il cuore pieno di gratitudine… ma nel profondo non me ne sono mai andato davvero. E alla fine sono tornato a casa mia.”

Il belga ha sottolineato l’orgoglio per il rinnovo e la voglia di continuare a vincere:

Rinnovo fino al 2031, e lo faccio con orgoglio, riconoscenza e una fame ancora più grande di prima. Grazie alla società per la fiducia, ai compagni, allo staff e soprattutto a voi tifosi… Questo è solo l’inizio. Continuiamo a scrivere la nostra storia insieme. Forza Milan, sempre.”

Il prolungamento del contratto di Saelemaekers assicura ad Allegri un jolly importante per le rotazioni di fascia per i prossimi anni.

