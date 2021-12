Saelemaekers a Dazn: «Per me era importante dedicare il gol a Kjaer»

Alexis Saelemaekers ha parlato ai microfoni di Dazn dopo il primo tempo di Milan Salernitana. Ecco cosa ha detto

PRIMO TEMPO – «Abbiamo giocato bene, sono contento per il mio primo gol, in questa stagione lo stavo aspettando. Ora dobbiamo continuare così per fare altri gol»,

DEDICA – «Sappiamo che non è un momento facile per Simon e la sua famiglia e per me era importante dedicare il gol a lui».