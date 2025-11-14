Saelemaekers, Modric e non solo: i gol dei nuovi acquisti. Come si piazza il Milan in questa classifica

Saelemaekers, Modric e gli altri, stilata la classifica delle squadre che hanno mandato in gol più nuovi acquisti o rientri dai prestiti

La sessione estiva di calciomercato ha rinvigorito i roster delle formazioni di Serie A, e l’efficacia dei nuovi innesti nel trovare subito la via del gol è diventata un interessante metro di paragone in queste prime giornate di campionato. In questa speciale classifica, che misura il contributo offensivo dei volti freschi, il Milan, guidato dall’esperto tecnico Massimiliano Allegri, si posiziona in una solida Top 5.

I rossoneri hanno dimostrato una buona capacità di integrare rapidamente i loro acquisti, che complessivamente hanno già messo a segno 5 reti. Un segnale positivo per il progetto di rinnovamento voluto dalla dirigenza.

La Classifica dei “Bomber Nascosti”

Il primato in questa graduatoria spetta al Napoli, che con 8 gol realizzati dai nuovi arrivati si conferma la squadra che ha saputo pescare con maggiore prontezza in fase offensiva. Seguono a ruota due compagini storicamente abili nel valorizzare i propri talenti: l’Atalanta e il Sassuolo, entrambe ferme a 7 marcature. L’Inter, acerrima rivale cittadina del Diavolo, si piazza al quarto posto con 6 gol dei suoi nuovi acquisti, precedendo di un solo gol il club meneghino.

Il Contributo dei Volti Nuovi Rossoneri

Il totale di 5 gol per i lombardi è il risultato della brillante performance di diversi giocatori, sottolineando una distribuzione delle responsabilità in campo.

Il belga Alexis Saelemaekers, spicca per essere l’acquisto più prolifico finora, con 2 reti all’attivo. A completare il quadro ci sono tre marcatori singoli, ognuno con un gol:

Luka Modrić : il leggendario centrocampista croato, Pallone d’Oro e pilastro di esperienza internazionale, ha già lasciato il segno dimostrando che la classe non ha età.

: il leggendario centrocampista croato, Pallone d’Oro e pilastro di esperienza internazionale, ha già lasciato il segno dimostrando che la classe non ha età. Zachary Athekame : il giovane difensore svizzero, arrivato per rinforzare il reparto arretrato, ha sorpreso positivamente trovando la via del gol.

: il giovane difensore svizzero, arrivato per rinforzare il reparto arretrato, ha sorpreso positivamente trovando la via del gol. Samuele Ricci: il centrocampista italiano, prelevato dal Torino e considerato un elemento di prospettiva, ha contribuito con un gol fondamentale.

Il posizionamento del Milan in questa Top 5 conferma che la campagna acquisti estiva ha portato non solo qualità e profondità alla rosa a disposizione di Allegri, ma anche un impatto diretto e immediato in termini di finalizzazione. Mantenere questa propensione offensiva da parte dei nuovi innesti sarà cruciale per le ambizioni stagionali del Diavolo.