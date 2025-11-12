Saelemaekers Milan, il dato sui gol da fuori area è clamoroso: solo in due hanno fatto meglio di lui. Le ultimissime notizie

Quello segnato sabato scorso in trasferta contro il Parma è stato un gol che non solo ha dato un vantaggio momentaneo al Milan, ma ha anche proiettato Alexis Saelemaekers ai vertici di una speciale classifica della Serie A. La rete, realizzata da fuori area, è infatti il terzo gol dalla distanza messo a segno dal belga nell’anno solare 2025.

Come riporta La Gazzetta dello Sport stamattina, in tutto il campionato italiano solo due giocatori hanno saputo fare meglio del laterale rossonero in questa specifica abilità: si tratta di Matias Soulé della Roma e di Hakan Calhanoglu dell’Inter, i quali hanno realizzato finora quattro reti ciascuno tirando da lontano.

Il dato testimonia la crescita esponenziale di Saelemaekers che, sotto la guida dell’allenatore Massimiliano Allegri e del DS Igli Tare, ha sviluppato notevolmente le sue doti balistiche, diventando un’arma imprevedibile per il Milan. La sua capacità di trovare la porta dalla media distanza aggiunge una soluzione importante allo spartito offensivo dei rossoneri, spesso costretti a fronteggiare difese chiuse.

Il belga, con tre prodezze da fuori area, si posiziona così in un’élite di specialisti, superando molti attaccanti e trequartisti noti per la loro precisione nel tiro. La sfida ora è raggiungere e superare i suoi “rivali” in classifica, Soulé e Calhanoglu, dimostrando una continuità che lo renderebbe ancor più fondamentale per le ambizioni Scudetto del Diavolo.