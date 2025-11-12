News
Saelemaekers specialista dalla distanza: tre gol da fuori area nel 2025. Solo due calciatori in Serie A meglio del belga
Saelemaekers, la statistica sui gol dalla distanza non passa inosservata: solo Soulé e l’ex Milan Calhanoglu meglio del belga
Alexis Saelemaekers si è confermato uno specialista nei tiri dalla distanza. Il gol messo a segno sabato scorso contro il Parma è il terzo realizzato da fuori area nell’anno solare 2025.
Questa statistica pone l’esterno belga del Milan tra i migliori cecchini della Serie A. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, solo due calciatori hanno fatto meglio di lui in questa particolare classifica: Matias Soulé (Roma) e l’ex rossonero Hakan Çalhanoğlu (Inter), entrambi a quota quattro reti da lontano.
Il dato evidenzia la crescita di Saelemaekers non solo in termini di pericolosità offensiva ma anche di qualità balistiche, una risorsa preziosa per il Milan.