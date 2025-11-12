Connect with us

News

Saelemaekers specialista dalla distanza: tre gol da fuori area nel 2025. Solo due calciatori in Serie A meglio del belga

News

Inter Milan, Allegri quando avrà la rosa al completo? Pochi giorni per preparare il derby

News

Rabiot, spunta il retroscena che infiamma i tifosi rossoneri! Allenamenti extra a Milanello per il derby. E il francese ha deciso di abitare...

News

Infortunati Milan, la diplomazia con le Nazionali funziona: Pulisic ed Estupinan protetti da voli intercontinentali e doppie amichevoli

Calciomercato News

Modric e il Milan: conferme sul futuro. La seconda casa che lo spinge oltre il limite dell'età. La decisione dipende solo dal fisico. Cosa filtra

News

Saelemaekers specialista dalla distanza: tre gol da fuori area nel 2025. Solo due calciatori in Serie A meglio del belga

Milan news 24

Published

17 minuti ago

on

By

Saelemaekers

Saelemaekers, la statistica sui gol dalla distanza non passa inosservata: solo Soulé e l’ex Milan Calhanoglu meglio del belga

Alexis Saelemaekers si è confermato uno specialista nei tiri dalla distanza. Il gol messo a segno sabato scorso contro il Parma è il terzo realizzato da fuori area nell’anno solare 2025.

Questa statistica pone l’esterno belga del Milan tra i migliori cecchini della Serie A. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, solo due calciatori hanno fatto meglio di lui in questa particolare classifica: Matias Soulé (Roma) e l’ex rossonero Hakan Çalhanoğlu (Inter), entrambi a quota quattro reti da lontano.

Il dato evidenzia la crescita di Saelemaekers non solo in termini di pericolosità offensiva ma anche di qualità balistiche, una risorsa preziosa per il Milan.

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.