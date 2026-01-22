MN24 Saelemaekers, tutto confermato da Milanello: le ultime in vista di Roma Milan

Saelemaekers farà di tutto per esserci domenica contro la sua ex Roma all’Olimpico, questi gli aggiornamenti dal centro sportivo di Milanello

Tutto come previsto, anche oggi Alexis Saelemaekers ha svolto una seduta di allenamento differenziata al centro sportivo di Milanello. Notizia già anticipata in mattinata da La Gazzetta dello Sport e che ha trovato poi conferma sul campo.

La volontà del calciatore e quella di Massimiliano Allegri è quella di averlo a disposizione per Roma-Milan, scontro diretto in programma domenica sera allo Stadio Olimpico di Roma. Al momento però la sua presenza resta in dubbio.

Domani sarà fondamentale essendo a poco più di 48 ore dal match per capire se ci sono effettivamente concrete disponibilità per vederlo contro i giallorossi.