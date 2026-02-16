Saelemaekers, c’è per Milan Como: titolare o a gara in corso? Cosa filtra da Milanello

Saelemaekers sarà convocato per la sfida di mercoledì contro il Como, ecco quando si capirà se potrà essere titolare

Alexis Saelemaekers oggi è tornato ad allenarsi con il resto del gruppo e sarà dunque a disposizione di mister Massimiliano Allegri nel match in programma mercoledì a San Siro contro il Como di Cesc Fabregas.

Nelle ultime due uscite il belga è stato sostituito da Zachary Athekame che ha offerto buone prestazioni ed ha fornito un assist in Pisa-Milan per il gol del vantaggio di Ruben Loftus-Cheek. Non è da escludere che lo svizzero possa partire titolare anche dopodomani.

Infatti, stando a quanto riportato da Sky Sport, per capire se Saelemaekers potrà partire subito da titolare o se sarà utilizzabile solamente a gara in corso è necessario aspettare la giornata di domani, quando i rossoneri svolgeranno l’allenamento di rifinitura.