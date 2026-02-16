Saelemaekers, arrivano conferme per Allegri: verso Milan Como. Le ultime sulle condizioni

Saelemaekers sarà a disposizione di Massimiliano Allegri per Milan Como, match in programma mercoledì a San Siro

Il Milan respira e ritrova pezzi pregiati in vista del turno infrasettimanale di Serie A. In una fase cruciale della stagione, dove la gestione delle energie e la profondità della rosa diventano determinanti, arrivano conferme ufficiali dal centro sportivo di Milanello: Alexis Saelemaekers è tornato a disposizione. L’esterno belga, jolly tattico prezioso per la sua capacità di coprire l’intera fascia con dedizione e spirito di sacrificio, ha svolto l’intera seduta di allenamento insieme al resto dei compagni, superando definitivamente i problemi fisici che lo avevano tenuto ai box.

Il ritorno del jolly belga

Il rientro di Saelemaekers rappresenta un’ottima notizia per Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese, allenatore pragmatico e plurititolato noto per la sua capacità di leggere i momenti della partita e adattare il modulo alle esigenze del campo, accoglie con favore il ritorno di un calciatore estremamente duttile. Il belga è infatti un elemento capace di agire sia come ala pura nel tridente offensivo, sia come esterno di centrocampo o, all’occorrenza, come terzino bloccato, garantendo un equilibrio difensivo che Allegri apprezza particolarmente.

Verso Milan-Como: le opzioni tattiche

La disponibilità dell’ex Bologna per la sfida contro il Como, in programma mercoledì a San Siro, offre ai rossoneri diverse soluzioni. Con la squalifica di alcuni elementi chiave e la necessità di far rifiatare i titolari, Saelemaekers potrebbe fin da subito insidiare una maglia da titolare.

Il suo dinamismo sarà fondamentale per supportare le giocate di Rafael Leão, l’astro portoghese del Diavolo capace di spaccare le partite con le sue accelerazioni fulminee e il suo dribbling ubriacante.

Obiettivo tre punti a San Siro

Contro la formazione lariana, il club meneghino non può permettersi passi falsi. Il recupero di Saelemaekers aggiunge quella dose di affidabilità e “lavoro sporco” che spesso fa la differenza nelle partite contro squadre chiuse e ben organizzate. Allegri scioglierà le ultime riserve durante la rifinitura di domani, ma il belga scalpita: il suo ritorno è il primo tassello per un Milan che vuole riprendersi la scena davanti ai propri tifosi.