Saelemaekers punzecchia il Milan: «Il Bologna mi ha aiutato e mi sento molto bene adesso». Le dichiarazioni del belga

Saelemaekers si è sbloccato con il Bologna contro il Sassuolo: il giocatore in prestito dal Milan ha realizzato una bella rete e ha parlato poi a microfoni di DAZN dopo il match.

PAROLE – «Siamo una grande famiglia e si vede sul campo. Anche quando siamo messi un po’ più male non molliamo. Si va avanti fino alla fine. Oggi è stata una partita incredibile per noi. Io qui mi sento molto bene adesso, è tutto il club che mi ha aiutato e spero di continuare così per le prossime partite. Sogno l’Europa? Certo. Ci sono tanti giocatori di qualità qui, anche in panchina. Per l’Europa vediamo di partita in partita, io ovvio che ci creda altrimenti non sarei qui».