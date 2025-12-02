Saelemaekers Milan, il jolly di Allegri verso il rinnovo: la mossa del tecnico e il piano per la firma in primavera

Saelemaekers Milan, il jolly è intoccabile per Allegri. Primi contatti per il rinnovo avviati: la firma sul prolungamento arriverà in primavera

La lungimiranza di Massimiliano Allegri si misura anche nella capacità di valorizzare le risorse interne e uno dei primi tasselli messi al sicuro dal tecnico livornese, appena sbarcato a Milanello, porta il nome di Alexis Saelemaekers. Quando il mister ha firmato con il club rossonero, il belga era formalmente ancora un giocatore nell’orbita della Roma, ma la decisione dell’allenatore è stata immediata e perentoria: il giocatore andava “bloccato” e riportato alla base senza esitazioni, togliendolo di fatto dal mercato in uscita.

L’esterno ha vissuto un percorso di crescita articolato attraverso due anni in prestito fondamentali per la sua evoluzione. Prima l’esperienza al Bologna, che un po’ a sorpresa non ha esercitato il riscatto, poi la stagione in giallorosso vissuta con la formula del prestito secco. Al termine di queste avventure, la società capitolina si è vista chiudere in faccia la porta dal Diavolo, deciso a puntare su un elemento che nel frattempo è maturato tantissimo, compiendo un salto di qualità evidente sia dal punto di vista tecnico che, soprattutto, sotto il profilo mentale.

Saelemaekers Milan, rinnovo fissato in Primavera

Per l’idea di calcio di Allegri, fatto di equilibrio tattico e spirito di sacrificio, il numero 56 è semplicemente perfetto. La sua duttilità e l’applicazione lo hanno reso un intoccabile, giustificando la scelta del tecnico di trattenerlo prima di ogni altro in estate. Alla luce delle prestazioni positive offerte fin qui in stagione, la dirigenza ha deciso di blindarlo ulteriormente. Attualmente il contratto scade a giugno 2027, con ancora un anno e mezzo di validità, ma le manovre sono già iniziate. Nelle scorse settimane ci sono stati i primi colloqui con l’entourage del giocatore, passaggi preliminari in attesa di entrare nel vivo della trattativa. Le intenzioni sono chiare e condivise da tutte le parti in causa: la sensazione è che la primavera sarà il periodo giusto per far fiorire il rinnovo e prolungare il matrimonio. Lo riporta TMW.

