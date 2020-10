Saelemaekers, l’uomo in più per Pioli: una nota di colore e di carattere

Saelemaekers, Gazzetta di oggi apre con un focus sul giocatore arrivato a gennaio e diventato ben presto un imprescindibile per Pioli

MOLTO BENE- Arrivato in inverno dall’Anderlecht, Saelemaekers è risultato un inserimento prezioso, come riporta Gazzetta dello Sport, la quale apre un focus sul giovane belga, diventato un titolare in poco tempo, lui che con i suoi 21 anni, si presenta come esterno destro ma in grado di agire anche a sinistra.