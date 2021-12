Saelemaekers intoccabile: ecco la statistica del belga con il Milan

Alexis Saelemaekers è un intoccabile dello scacchiere di Stefano Pioli. Il belga, infatti, ha registrato un dato piuttosto gratificante

La prima parte di stagione del Milan, così come tutto lo scorso anno, è stata influenzata dagli infortuni che ormai non fanno quasi più notizia. Ma se gli assenti non fanno più scalpore, allora possiamo concentrarci sui presenti, su chi c’è sempre stato come ad esempio Alexis Saelemaekers.

Infatti, nel mare di defezioni, il belga ha sempre risposto presente (insieme a Sandro Tonali). Grinta, tattica, duttilità e qualche sprazzo di qualità: Saelemaekers si è preso il Milan, diventando un intoccabile nello scacchiere di Pioli. Per lui, infatti, sono ben venticinque le presenze collezionate fino ad ora, ovvero, esattamente tutte le partite di Serie A e di Champions League giocate sino ad ora dai rossoneri.