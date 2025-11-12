Saelemaekers Guida, Marelli torna sul caso: «Inutile montare una cosa. Io avrei fatto questo»

Connect with us

Saelemaekers Guida – Luca Marelli a distanza di dieci giorni dice la sua sull’episodio che tanto ha fatto discutere dopo Milan Roma

Luca Marelli, commentatore tecnico arbitrale di DAZN, durante l’ultima giornata di Kings League Italia, è intervenuto sul canale Twitch ControCalcio ed è tornato a commentare un episodio andato in scena ormai circa dieci giorni fa.

Si tratta dell’esultanza di Saelemaekers in Milan-Roma dopo il rigore parato da Maignan a Dybala ed il conseguente contatto con il direttore di gara Guida.

MARELLI DICE LA SUA – «Ha sbagliato però è inutile montare una cosa. Questi per 95 minuti stanno in mezzo ad 80mila che urlano e 22 che protestano sempre. Io avrei ammonito Saelemaekers per comportamento antisportivo, è una provocazione».

