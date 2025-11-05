Connect with us

News

Milan Roma, clamorosa decisione dell'AIA su Guida! Cosa succede dopo il calcetto dell'arbitro a Saelemaekers

News

MN24 - Bilancio Milan 2024/2025, i rossoneri chiudono in attivo per il terzo anno consecutivo! Tutto su numeri e dettagli

Calciomercato News

Calciomercato Milan, svelati i costi ufficiali dell'annata 2024/2025: Fofana l'acquisto più caro. Tutti i dettagli del bilancio

News

MN24 - San Donato Milan, cosa succede dopo l'acquisto di San Siro? Idea suggestiva sul piatto. A cosa sta pensando il club rossonero

News

Allegri Milan, retroscena su questo giocatore! Il livornese è sicuro di una cosa per il futuro

News

Milan Roma, clamorosa decisione dell’AIA su Guida! Cosa succede dopo il calcetto dell’arbitro a Saelemaekers

Milan news 24

Published

4 secondi ago

on

By

Guida

Milan Roma, l’AIA ha deciso di non sospendere Guida dopo il calcetto dell’arbitro a Saelemaekers nel corso della sfida di San Siro

Nonostante le polemiche sollevate dall’episodio controverso avvenuto durante il match Milan-Roma, l’AIA (Associazione Italiana Arbitri) non ha intenzione di prendere provvedimenti disciplinari contro l’arbitro Guida.

L’episodio in questione ha visto Guida protagonista di un acceso faccia a faccia con il belga del Milan, Alexis Saelemaekers. La tensione era degenerata, concludendosi con un contatto fisico: Guida aveva sferrato un «calcetto all’esterno milanista».

Milan Roma, la decisione dell’AIA su Guida e il contesto

La decisione di non sanzionare l’arbitro, come riportato dalla Gazzetta.it, suggerisce che l’AIA abbia ritenuto il gesto un’azione istintiva e non meritevole di squalifica o sospensione, inquadrandolo all’interno di un momento di elevata tensione emotiva.

Questa presa di posizione chiude di fatto il caso, ma non mancherà di alimentare il dibattito sulla necessità di una maggiore compostezza da parte dei direttori di gara, soprattutto in partite così sentite e delicate. Se da una parte l’arbitro deve mantenere il controllo, dall’altra il comportamento di alcuni giocatori, come in questo caso Saelemaekers, mette a dura prova la pazienza del fischietto.

L’assenza di provvedimenti conferma dunque Guida pienamente disponibile per le prossime designazioni, nonostante il gesto non sia passato inosservato tra gli addetti ai lavori e i tifosi.

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.