Milan Roma, clamorosa decisione dell’AIA su Guida! Cosa succede dopo il calcetto dell’arbitro a Saelemaekers

Milan Roma, l’AIA ha deciso di non sospendere Guida dopo il calcetto dell’arbitro a Saelemaekers nel corso della sfida di San Siro

Nonostante le polemiche sollevate dall’episodio controverso avvenuto durante il match Milan-Roma, l’AIA (Associazione Italiana Arbitri) non ha intenzione di prendere provvedimenti disciplinari contro l’arbitro Guida.

L’episodio in questione ha visto Guida protagonista di un acceso faccia a faccia con il belga del Milan, Alexis Saelemaekers. La tensione era degenerata, concludendosi con un contatto fisico: Guida aveva sferrato un «calcetto all’esterno milanista».

Milan Roma, la decisione dell’AIA su Guida e il contesto

La decisione di non sanzionare l’arbitro, come riportato dalla Gazzetta.it, suggerisce che l’AIA abbia ritenuto il gesto un’azione istintiva e non meritevole di squalifica o sospensione, inquadrandolo all’interno di un momento di elevata tensione emotiva.

Questa presa di posizione chiude di fatto il caso, ma non mancherà di alimentare il dibattito sulla necessità di una maggiore compostezza da parte dei direttori di gara, soprattutto in partite così sentite e delicate. Se da una parte l’arbitro deve mantenere il controllo, dall’altra il comportamento di alcuni giocatori, come in questo caso Saelemaekers, mette a dura prova la pazienza del fischietto.

L’assenza di provvedimenti conferma dunque Guida pienamente disponibile per le prossime designazioni, nonostante il gesto non sia passato inosservato tra gli addetti ai lavori e i tifosi.