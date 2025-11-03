Guida, gesto clamoroso in Milan Roma: calcetto dell’arbitro a Saelemaekers dopo il rigore parato da Maignan. L’ex arbitro Cesari: «Comportamento inammissibile» – VIDEO

Guida, comportamento inaccettabile dell’arbitro: calcetto a Saelemaekers dopo il rigore parato da Maignan a Dybala. L’episodio

La vittoria del Milan per 1-0 sulla Roma, decisa dal gol del difensore serbo Strahinja Pavlovic su assist di Rafael Leao, è stata macchiata da un episodio insolito e sorprendente che ha coinvolto l’arbitro Marco Guida e l’esterno rossonero Alexis Saelemaekers.

L’incidente si è verificato al minuto 82, subito dopo il momento chiave della gara: il calcio di rigore di Paulo Dybala parato dal portiere francese Mike Maignan. Il penalty era stato concesso per un fallo di mano in area di Youssouf Fofana (già ammonito per aver causato la punizione).

Guida, il calcetto a Saelemaekers

A gioco fermo, prima del calcio d’angolo per i giallorossi, Saelemaekers si è avvicinato all’arbitro per esultare. L’episodio è stato mostrato e commentato in diretta TV durante il programma Pressing su Canale 5.

Ora mi spiegate perché Guida redarguisce Saelemaker che esulta?

Non si può nemmeno più esultare? pic.twitter.com/Z3ATqpdJm3 — Piani Mino (@PianiMino) November 2, 2025

Come riportato da Calciomercato.com, Guida «non si sottrae al confronto, anzi: lo redarguisce a muso duro e, camminando deciso verso l’esterno belga, gli rifila un calcetto sul piede». Il calciatore rossonero ha reagito sbigottito, indicando l’arbitro e accusandolo di aver agito intenzionalmente.

L’ex arbitro Graziano Cesari ha commentato esterrefatto, non usando mezzi termini: «Guida ha commesso un grave errore, si tratta di un comportamento inammissibile per un direttore di gara». Secondo Cesari, Guida avrebbe potuto limitarsi ad ammonire Saelemaekers per l’esultanza eccessiva, ma è andato «decisamente oltre».