Saelemaekers eletto MVP di Milan-Fiorentina – FOTO

Saelemaekers MVP di Milan-Fiorentina: il centrocampista belga era in dubbio fino alla vigilia a causa di un infortunio

Alexis Saelemaekers è stato eletto miglior giocatore del match disputato ieri a San Siro tra Milan e Fiorentina. L’esterno belga, inizialmente in dubbio per via di un trauma distorsivo alla caviglia, non solo è stato in campo ma si è anche meritato la palma di Man of the Match.

La sua crescita da febbraio – scrive il Milan sul proprio sito – a oggi è evidente, così come la sua capacità di essere utile in ogni fase del gioco. Contro i viola è stato decisivo nell’azione del primo rigore, ma la sua prova non si è limitata a quello.