Nel panorama calcistico della Serie A, un nome emerge su tutti quando si parla di abilità nel superare l’avversario in corsa e in velocità: Alexis Saelemaekers. L’esterno belga, noto per la sua instancabile corsa e la sua duttilità tattica, ha conquistato la vetta della classifica dei dribbling riusciti in questa stagione, dimostrando di essere un incubo costante per le difese del massimo campionato italiano.

Il Tasso di Successo del Trequartista Belga

Secondo le statistiche ufficiali, il talentuoso calciatore, che ha vestito la maglia dei rossoneri per diverse stagioni prima del suo attuale percorso, si è imposto come il miglior dribblatore del campionato. Saelemaekers ha totalizzato ben 59 dribbling riusciti. Questo dato non è solo un numero, ma testimonia la sua crescente confidenza nell’uno contro uno, una qualità fondamentale nel calcio moderno dove lo spazio è sempre più ridotto.

La sua capacità di saltare l’uomo non è fine a sé stessa, ma viene spesso utilizzata per creare superiorità numerica sulle fasce e innescare azioni pericolose. La sua presenza in questa classifica è un indice del suo impatto offensivo e della sua volontà di assumersi rischi per lo sviluppo della manovra.

La Classifica degli Artisti del Dribbling

Saelemaekers mantiene un margine ristretto sui suoi immediati inseguitori, in una classifica che mette in luce alcuni dei talenti più brillanti della Serie A. Al secondo posto troviamo Atta dell’Udinese, l’esterno nigeriano noto per la sua esplosività fisica e la potenza nella progressione, che si ferma a quota 55 dribbling.

A stretto contatto con lui, in terza posizione, si piazza Kenan Yildiz della Juventus, il giovane attaccante turco con un talento cristallino e una notevole agilità che gli permettono di destreggiarsi negli spazi stretti. Yildiz ha collezionato 54 dribbling riusciti, un numero impressionante per un giocatore della sua età e dimostra la fiducia che i bianconeri ripongono nelle sue capacità individuali.

Chiude il quartetto di testa Mattia Zaccagni della Lazio, l’ala sinistra italiana, spesso impiegata sulla trequarti, la cui rapidità e capacità di accentrarsi con la palla al piede lo rendono un elemento cruciale per l’attacco biancoceleste. Zaccagni ha chiuso questa speciale graduatoria con 52 dribbling completati.