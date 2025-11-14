Saelemaekers on fire, il giocatore del Milan è tra i migliori: percentuale da applausi

Saelemaekers fenomeno nel dribbling, tra i migliori in questo campionato di Serie A. Applausi per il giocatore del Milan

C’è un dato statistico che illumina la stagione di Alexis Saelemaekers, l’esterno belga, in forza ai rossoneri e noto per la sua abnegazione e la sua duttilità tattica. Nonostante non sia sempre sotto i riflettori come i grandi bomber o i registi, il calciatore del Milan sta dimostrando una straordinaria efficacia nel saltare l’uomo, un fondamentale cruciale per sbloccare le difese avversarie e creare superiorità numerica.

Primato Condiviso: Il Belga del Diavolo al Vertice

Saelemaekers ha raggiunto la vetta della classifica dei dribbling riusciti in tutta la Serie A. Con 29 dribbling completati finora, l’esterno si posiziona al primo posto, a pari merito con l’attaccante dell’Udinese, Atta. Questo dato è significativo perché pone il giocatore del Diavolo davanti a esterni d’attacco e trequartisti di altissimo profilo, evidenziando una qualità tecnica in continua crescita nel suo percorso a Milanello.

L’Efficacia Sbalorditiva: Il Segreto della Tecnica

Ciò che rende questo primato particolarmente impressionante è la sua percentuale di successo. Saelemaekers, pur essendo solo terzo nella classifica generale dei dribbling tentati (con 43 tentativi totali), vanta un coefficiente di riuscita a dir poco sbalorditivo.

Il belga riesce a superare l’avversario nel 67,4% dei casi. Questa percentuale di successo è un indicatore di efficacia elevatissimo, nettamente superiore a molti colleghi che tentano più spesso il dribbling, ma con meno precisione. Saelemaekers non tenta giocate fini a sé stesse; il suo dribbling è mirato, funzionale alla manovra e, soprattutto, quasi sempre efficace.

Questo dato si traduce in campo in una maggiore incisività sulle fasce e in una costante minaccia per i difensori avversari, contribuendo in maniera significativa alla fase offensiva del Milan. La capacità di Alexis di mantenere un tasso di successo così alto, scegliendo con intelligenza quando e dove puntare l’uomo, è la prova di una maturità tattica raggiunta.

Un Motore Prezioso per i Rossoneri

Questo straordinario rendimento nel fondamentale del dribbling aggiunge un valore inestimabile alle prestazioni del calciatore, dimostrando che la sua incidenza nel gioco del Milan va ben oltre i gol e gli assist. L’efficacia nel dribbling di Saelemaekers lo rende un motore instancabile e una risorsa preziosa per i rossoneri, capace di creare quegli spazi decisivi che in un campionato tattico come la Serie A fanno la differenza tra il pareggio e la vittoria.