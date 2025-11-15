Saelemaekers e De Winter impegnati in Kazakistan Belgio: il resoconto del match

Saelemaekers e De Winter sono i due giocatori del Milan impegnati oggi con le rispettive Nazionali

Alle ore 15:00 è andato in scena il match tra Kazakistan e Belgio, valido per le qualificazioni ai Mondiali del 2026. Il match del gruppo J è terminato sul risultato di 1-1, in gol sono andati Satpaev per i padroni di casa e Vanaken per gli ospiti.

Tra i calciatori impegnati c’erano anche due elementi provenienti dal Milan, ossia Koni De Winter e Alexis Saelemaekers. Gli unici due giocatori del Diavolo in campo nella giornata di oggi.

Il difensore centrale è rimasto in campo per novanta minuti. Mentre l’esterno è entrato solamente al 71′ ed ha giocato poco più di venti minuti.