Connect with us

News

Saelemaekers e De Winter impegnati in Kazakistan Belgio: il resoconto del match

Calciomercato News

Lewandowski Milan, tra ingaggio ed età: diminuisce l'entusiasmo. La notizia

News

Italia Norvegia, Ricci e Gabbia in campo? Gattuso ha un'idea: le ultime sulla formazione

Calciomercato News

Lewandowski, speranze concrete per il Milan? In testa ha il Barcellona. La situazione

Calciomercato News

Maignan, l'addio a fine stagione un'opzione concreta: il Milan chiamato ad un investimento. L'obiettivo costa 25 milioni

News

Saelemaekers e De Winter impegnati in Kazakistan Belgio: il resoconto del match

Milan news 24

Published

2 minuti ago

on

By

Saelemaekers

Saelemaekers e De Winter sono i due giocatori del Milan impegnati oggi con le rispettive Nazionali

Alle ore 15:00 è andato in scena il match tra Kazakistan e Belgio, valido per le qualificazioni ai Mondiali del 2026. Il match del gruppo J è terminato sul risultato di 1-1, in gol sono andati Satpaev per i padroni di casa e Vanaken per gli ospiti.

Tra i calciatori impegnati c’erano anche due elementi provenienti dal Milan, ossia Koni De Winter e Alexis Saelemaekers. Gli unici due giocatori del Diavolo in campo nella giornata di oggi.

Il difensore centrale è rimasto in campo per novanta minuti. Mentre l’esterno è entrato solamente al 71′ ed ha giocato poco più di venti minuti.

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.