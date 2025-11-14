Saelemaekers il re del dribbling: primo in Serie A e con una percentuale di successo altissima. Il dato

Saelemaekers, esterno del Milan, è il re dei dribbling in Serie A: l’unico che tiene il passo del belga è Atta dell’Udinese. Il dato

Alexis Saelemaekers si conferma uno dei migliori dribblatori della Serie A e un elemento cruciale nella manovra offensiva del Milan. Le statistiche evidenziano l’efficacia dell’esterno rossonero.

Saelemaekers è attualmente primo nella classifica per dribbling riusciti in campionato, a pari merito con Atta, con ben 29 dribbling completati.

Ciò che rende il dato eccezionale è l’efficienza: pur essendo solo terzo per dribbling tentati (43 totali), Alexis riesce a saltare l’uomo nel 67,4% dei casi. Si tratta di una percentuale altissima, che sottolinea come il belga sia non solo il più prolifico, ma anche uno dei giocatori più efficaci nell’uno contro uno in tutto il campionato.