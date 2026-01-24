Saelemaekers e non solo, Allegri in conferenza fa il punto della situazione: svelate le condizioni

Saelemaekers ci sarà contro la Roma? Come stanno Leao e Fullkrug? In conferenza stampa ha risposto Max Allegri

Massimiliano Allegri è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Roma Milan, tra i vari argomenti trattati c’è stato anche quello relativo agli infortunati. Queste le sue parole:

IL PUNTO SUGLI INFORTUNATI – «Faremo l’ultimo allenamento e vedremo, ieri Saelemaekers stava molto meglio. Valuterò se farlo partire dall’inizio o portarlo in panchina. Gimenez sta procedendo ma è lontano dal rientro.Fullkrug e Leao convivono con un problema ma ci saranno».

GESTIONE DI LEAO – «Un po’ di dolore nella zona pubica, nell’applicazione lo vedo cresciuto, il talento non gli manca, gli manca la continuità di prestazione».