Sacchi sulla corsa scudetto: «Il Milan è un’incognita ma è avvantaggiato da questo aspetto»

Sacchi, ex allenatore del Milan, ha analizzato la corsa scudetto in Serie A: rossoneri avvantaggiati dall’assenza delle coppe

Arrigo Sacchi, storico ex allenatore del Milan, è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport per analizzare l’intricata corsa scudetto che coinvolge Milan, Inter, Napoli e Roma.

Concentrandosi sulle prime tre, Sacchi ha espresso un giudizio critico sulla discontinuità mostrata finora:

PAROLE – «Più che mostrare la loro forza, mi sembra che abbiano fatto vedere i loro difetti e questo, ovviamente, ne ha pregiudicato il cammino».

Riguardo alla lotta per il titolo, l’ex tecnico non si sbilancia, ritenendola estremamente imprevedibile, ma ha comunque commentato la posizione del Milan:

PAROLE – «Chi avrà la meglio nella corsa scudetto? A oggi nemmeno Nostradamus riuscirebbe a indovinare. Però il Napoli, se recupera in fretta gli infortunati, mi sembra quella più avanti. L’Inter deve fare il salto di qualità contro le grandi, mentre il Milan è un’incognita, anche se ha il vantaggio di non disputare le coppe».

Sacchi sottolinea come la mancanza dell’impegno europeo possa rappresentare un vantaggio cruciale in termini di energie e preparazione per i rossoneri nella seconda metà di stagione. Nonostante ciò, il giudizio complessivo sulla squadra resta di grande cautela, definendo la squadra come una “incognita”.