Cannavaro elogia Allegri: «Max è una volpe. Sul campionato di Serie A e l’Italia ai Mondiali dico che…»

Cannavaro, CT dell’Uzbekistan, ha elogiato Massimiliano Allegri facendo una disamina sul campionato di Serie A: le dichiarazioni

Fabio Cannavaro, uno dei difensori più forti della storia del calcio, ha parlato a giornalisti e tifosi a Napoli. Nella città che lo ha visto ragazzino e riaccolto da adulto, l’ex Pallone d’Oro ha voglia di raccontarsi a tutto campo. Ecco le battute riprese oggi dal Corriere dello Sport.

L’ITALIA E IL MONDIALE – «Sarebbe umiliante se non ci fossimo. Faccio il tifo per Gigi e Rino, spero di vederli in America. L’Italia deve fare il Mondiale: eravamo la Nazionale del “wow”, ora siamo quelli del “mamma mia” e non va bene. Il fatto che io sia stato scelto senza fare le qualificazioni ha fatto rumore, ma la mia è una nazionale di terza-quarta fascia che per la prima volta va al Mondiale».

LA SERIE A – «Per me è il campionato più interessante perché capisci che da ragazzino quando marcavo mi dicevano che dovevo seguire la punta anche in bagno. Poi ci sono anche tante cose negative».



LA SUPERCOPPA – «Con questa formula, che non mi fa impazzire, non c’è una favorita. Il Napoli ce la può fare. Ripeto: nonostante tutta l’emergenza Conte sta sempre lì. E questo qualcosa vorrà dire. Faccio fatica a comprendere le critiche, davvero. Posso capire che il Napoli soffra i tanti impegni, ma i risultati parlano. Le chiacchiere lasciano il tempo che trovano, Antonio è Antonio».

ALLEGRI – «Una volpe».